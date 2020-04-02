 

Что будет закрыто в Подмосковье и кто сдаст анализы: постановление Воробьева

02.04.2020, 21:15, Новости дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом COVID-19. Согласно документу, ограничения продлеваются до 1 мая.

В постановлении указано, что граждане, которые входят в группу риска, дисциплинированно провели период самоизоляции, 14 апреля получат выплату.

Лиц, которые заразились коронавирусом, а также тех, кто с ними проживает, обязали применять технологии электронного мониторинга местоположения в определенной геолокации.

Расширяется группа лиц, которые должны обязательно сдать тест на COVID-19. В их числе следующие граждане: контактировавшие с заболевшими; имеющие диагноз "внебольничная пневмония"; граждане старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, которые имеют риск инфицирования на рабочих местах; находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (кадетские корпуса, интернаты и так далее). Тесты можно сдать за счет бюджета Московской области.

Функционирующие организации Подмосковья должны определить сотрудников, которые как подлежат переводу на дистанционный режим работы, так и не подлежат, а также тех, для кого установлен режим работы выходного дня с сохранением заработной платы.

Также стало известно, что до 1 мая в Подмосковье не будут работать бани, сауны, салоны красоты.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте правительства Московской области.

В четверг, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса COVID-19. Глава государства продлил нерабочие дни до 1 мая.



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