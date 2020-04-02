Мнение: Стоимость мяса в СССР, экспорт зерна во время голода и смешение 1960-х с 1980-ми

02.04.2020, 21:10, Разное

1. Когда мы с вами в прошлый раз сравнивали советские и современные доходы, один из читателей указал, что на медианный доход в 100 рублей в 1980-х годах можно было купить 50 кило свинины: это соответствует современным 17500 рублям. Другие читатели возразили, что магазинах мясо было не всегда, и потому следует ориентироваться на рыночную цену:

https://olegmakarenko.ru/1815179.html?thread=735689355#t735689355

13 кг бескостной свинины. В магазинах мяса не было. А на рынке оно стоило от 6 рубликов. И по нашим меркам это соответствует [зарплате] где-то 3500-4000 рублей [в месяц].

Что же, этот расчёт объясняет известный парадокс: как так получалось, что хоть мясо на колхозных рынках и было, простые советские граждане покупали его там нечасто.

2. Выполняю настойчивое требование мертвольвовцев и выкладываю данные об экспорте зерна во время голода 1930-х годов. Кому лень идти по ссылке — СССР и не собирался останавливать экспорт, чтобы сократить человеческие потери. В 1932-1933 годах за границу продали больше 3 млн тонн зерна, не считая муки, бобовых и прочих продуктов:

http://istmat.info/files/uploads/22114/vneshtorg_1937-1938_razdel_2.pdf

Точной цифры умерших непосредственно от голода у нас нет: сталинисты говорят про 3 миллиона человек, другие историки считают, что жертв было значительно больше.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Голод_в_СССР_(1932—1933)#Оценки_масштабов_бедствия

Вместе с тем, если взять за основу 3 миллиона, получается, что если бы Иосиф Виссарионович приостановил экспорт на время голода, каждый голодающий получил бы по 1 тонне зерна на два года. Этого с гарантией хватило бы, чтобы предотвратить трагедию.

3. Читатели подметили в комментариях интересный феномен: ностальгирующие по СССР смешивают в своём сознании разные периоды его истории. Да, были 1960-е, когда сильного продуктового дефицита и по-настоящему больших очередей ещё не было. Но тогда и зарплаты были ниже – покупать было не на что. А когда зарплаты повысились, возник дефицит:

https://olegmakarenko.ru/1815179.html?thread=735704715#t735704715

Полагаю, и про наше время будут когда-нибудь рассказывать сладкие небылицы, сравнивая современные московские зарплаты с ценами из провинциального магазина начала нулевых годов.