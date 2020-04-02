 

Xiaomi анонсировала увлажнитель Deerma DEM-F628A с функцией очистки воздуха

02.04.2020, 21:09, Разное

Эксперты рассказали об увлажнителе Xiaomi Deerma DEM-F628A, который имеет функцию очистки воздуха. Устройство можно использовать, как ароматерапевтический диффузор.
Корпус увлажнителя изготовлен из пластика, состоящего из двух частей. Внизу разработчики установили электронику и отверстие для ароматических масел, а вверху сделали емкость для воды объемом 5 литров, запасов которой хватает на 16 рабочих часов.

На корпусе устройства находится 2 кнопки для управлений, вставка, чтобы проверять уровень воды, и дисплей, показывающий температуру и объем работы. Новинку оснастили и UV-лампой, уничтожающей микроорганизмы.



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