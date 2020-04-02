СБ ООН впервые обсудит пандемию коронавируса

02.04.2020, 21:08, Новости дня

Девять из 15 стран-членов Совета Безопасности ООН попросили о проведении виртуального заседания для обсуждения влияния пандемии коронавируса на все темы, находящиеся на повестке Совбеза, сообщил источник в организации.

«О проведении такой встречи попросили девять непостоянных членов СБ (Бельгия, Доминиканская Республика, Вьетнам, Германия, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония)», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, дата встречи пока не определена. Ожидается, что она пройдет в закрытом формате, и в ней примет участие генсек ООН.

При этом долгое время проведение такой встречи откладывалось, так как вопрос эпидемии не стоит в повестке Совбеза. Теперь же страны считают целесообразным обсудить влияние пандемии на темы, стоящие на контроле СБ. В частности, это предложения генсека ООН по ослаблению санкций в отношении некоторых стран, прекращению боевых действий, а также гуманитарная помощь и влияние пандемии на действия миротворческих миссий.

Тем временем в четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

После этого мэр столицы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ранее введенные в Москве в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения.

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