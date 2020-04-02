 

Burger King и McDonald’s решили бесплатно кормить российских медиков

02.04.2020, 21:08, Новости дня

Сети ресторанов быстрого питания Burger King и McDonald’s в связи с распространением коронавируса в РФ запустили программу поддержки медработников, в рамках которой будут бесплатно кормить их обедами, сообщили в компаниях в четверг.

«Все сотрудники, занятые в службе скорой медицинской помощи, с 1 апреля могут получить бесплатный обед, состоящий из напитка объемом 0,2 мл и одного предложенного сэндвича в сети «МакАвто», «Макдоналдс», – передает ТАСС сообщение McDonald’s.

Сообщается, что для получения обеда экипажу нужно заехать на автомобиле СМП в точку питания «МакАвто» и получить пакет через специализированное окно.

Инициатива продлится до 15 апреля в 58 регионах России.

Горячий обед или напиток бесплатно для медработников будет предлагать и Burger King в окнах автораздачи или там, где обслуживание осуществляется навынос. В компании выразили благодарность тем, «кто сейчас на передовой борется с COVID-19».

«Если у кого-то из вас есть знакомые медработники, особенно из «скорой помощи», пожалуйста, передайте им, что в знак благодарности за их труд до конца карантина мы будем кормить и поить их бесплатно. Обед или чай/кофе в любом из 457 продолжающих работать ресторанов «Бургер Кинг». Спасибо, что спасаете», – говорится в сообщении компании.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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