 

Число жертв коронавируса в мире достигло 50 тыс. человек

02.04.2020, 21:08, Новости дня

Число умерших от новой коронавирусной инфекции в мире насчитывает не менее 50 тыс. человек, свидетельствуют сводные данные по странам.

В частности, во Франции за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умер по меньшей мере 471 человек, передает ТАСС. 

По словам гендиректора Управления здравоохранения страны Жерома Саломона, общее число умерших достигло 4 503 человек. По его словам, в больницах в настоящее время находятся 26 246 человек, из которых 6 399 – в реанимации.

Кроме того, в Германии количество умерших от коронавируса превысило 1 тыс. человек. По оценке телеканала n-tv, в общем число инфицированных в Германии достигло 79 450.

В свою очередь в Италии от коронавируса скончались 13915 человек. По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, число погибших за последние сутки возросло на 760.

«На сегодня инфицированы 83 049 человек, по сравнению со вчера число выросло на 2477», – сказал Боррелли. 

По его словам, число выздоровевших достигло 18 278, оно выросло за день на 1431 человек. При этом общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 115,2 тыс.

Напомним, в РФ число заразившихся коронавирусом выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Bloomberg – медицинские маски стали дефицитом, и на всех их не хватает

23.02 / В Китае от коронавируса вылечились более 22 тыс. человек

03.03 / Жанелли Имбула подписал контракт с “Сочи”

06.02 / Белоруссии предсказали «очень ощутимые» последствия из-за «нефтяных войн» с Россией

20.02 / Путин разъяснил различия между должностью зампреда СБ и постом вице-президента

20.02 / Автоновости: Старт заказов на кроссовер Toyota Wildlander стартует 28 февраля

25.03 / Самолет Л-39 разбился на Кубани, пилот погиб

10.02 / Фотограф из Самары пожаловался в ЕСПЧ на пытки по делу о взрыве в архангельском ФСБ

18.02 / В мире: Запад разглядел в РФ и Китае новые угрозы

19.03 / Зеленский и Дуда обсудили усилия по борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска