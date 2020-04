Мнение: Акт капитуляции

Ну, вот и обозначился победитель в нефтяной войне. Им, понятно, стал Трамп. 15 минут назад он опубликовал твит, из которого следует, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. В каких пропорциях – решайте сами, не маленькие. Акт капитуляции на столе, Путину и Мохаммеду бин Сальману уже поднесли ручки.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020