Фаучи постарался развеять опасения по поводу угроз в его адрес

02.04.2020, 20:57, Новости дня

Ведущий американский эксперт по пандемии коронавируса доктор Энтони Фаучи постарался развеять опасения по поводу угроз в его адрес, из-за которых администрация Трампа, как сообщается, выделила ему охрану.

Фаучи, влиятельный сторонник экстренных ограничительных мер, стал получать угрозы со стороны ультраправых после того, как публично скорректировал некоторые заявления президента Дональда Трампа о пандемии.

Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний также сталкивается и с чересчур бурными проявлениями внимания со стороны своих поклонников. Однако в интервью каналу CBS Фаучи постарался развеять опасения по поводу своей безопасности.

«Это моя работа. Это жизнь, которую я выбрал, и я так живу, – отметил он. – Конечно, есть большое давление. Было бы глупо это отрицать. Но такова работа, и надо просто ее делать».

Несмотря на поправки со стороны Фаучи, Трамп неоднократно высоко отзывался о нем в ходе регулярных пресс-брифингов рабочей группы по борьбе с коронавирусом.

В среду, когда президента спросили о том, действительно ли Фаучи предоставили охрану, Трамп сказал, что она ему не нужна.

«Все его обожают. К тому же у них были бы крупные неприятности, если бы они решили напасть», – отметил президент.