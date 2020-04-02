 

Фаучи постарался развеять опасения по поводу угроз в его адрес

02.04.2020, 20:57, Новости дня

Ведущий американский эксперт по пандемии коронавируса доктор Энтони Фаучи постарался развеять опасения по поводу угроз в его адрес, из-за которых администрация Трампа, как сообщается, выделила ему охрану.

Фаучи, влиятельный сторонник экстренных ограничительных мер, стал получать угрозы со стороны ультраправых после того, как публично скорректировал некоторые заявления президента Дональда Трампа о пандемии.

Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний также сталкивается и с чересчур бурными проявлениями внимания со стороны своих поклонников. Однако в интервью каналу CBS Фаучи постарался развеять опасения по поводу своей безопасности.

«Это моя работа. Это жизнь, которую я выбрал, и я так живу, – отметил он. – Конечно, есть большое давление. Было бы глупо это отрицать. Но такова работа, и надо просто ее делать».

Несмотря на поправки со стороны Фаучи, Трамп неоднократно высоко отзывался о нем в ходе регулярных пресс-брифингов рабочей группы по борьбе с коронавирусом.

В среду, когда президента спросили о том, действительно ли Фаучи предоставили охрану, Трамп сказал, что она ему не нужна.

«Все его обожают. К тому же у них были бы крупные неприятности, если бы они решили напасть», – отметил президент.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / «Яблоко» оспорит в Верховном суде законность распоряжения президента о голосовании по поправкам в Конституцию

12.02 / Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы

04.03 / Бунт в харьковской колонии. Начальник учреждения уволился

12.02 / Российские ученые создали нейросеть для улучшения «зрения» беспилотников

02.04 / Минстрой назвал долю благоприятных для жизни российских городов

17.02 / Эвакуацию украинцев из Уханя отложили, “Нафтогаз” направил в Гаагу документы о взыскании с РФ $8 млрд. Главное за день

21.02 / Суд разрешил Tesla продолжить вырубку леса под Берлином для строительства Gigafactory

16.03 / Падение цен на нефть не стало неожиданностью для Кремля

06.02 / В Стамбуле упал пассажирский самолет, на борту которого было более 177 человек. Фоторепортаж

06.02 / «Вертолеты России» подписали дорожную карту по сборке Ка-226Т в Индии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска