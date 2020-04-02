 

Россия возобновила поставки газа в Китай по “Силе Сибири”

02.04.2020, 20:56, Разное

Москва, 2 апреля /Синьхуа/ — Поставки газа из РФ в Китай по магистральному газопроводу “Сила Сибири” возобновились после завершения плановых профилактических работ. Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу “Газпрома”.

“Поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме”, — заявили в компании.

Профилактические работы на “Силе Сибири” проводились с 16 по 31 марта. Ранее в “Газпроме” сообщали, что Китай и РФ договорились о том, что профилактика оборудования и систем газопровода будет осуществляться два раза в год: весной и осенью.

Газопровод “Сила Сибири”, запуск которого состоялся в декабре 2019 года, поставляет газ в Китай с Чаяндинского месторождения. В конце 2022 года по “Силе Сибири” должны начаться поставки с Ковыктинского месторождения.

“Газпром” и CNPC в 2014 году подписали 30-летний договор о поставках российского газа в КНР по “восточному маршруту”. Сумма контракта составляет 400 млрд долл. США. Он предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров газа. 

Xinhua 02-04-2020



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