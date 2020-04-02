Сколько москвичи заплатят за нарушение самоизоляции

02.04.2020, 20:55, Новости дня

Сергей Собянин утвердил размеры штрафов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новые штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве.

В первый раз нарушитель заплатит 4 тысячи рублей. За повторное нарушение – 5 тысяч рублей. Также 5 тысяч заплатит тот, кто покинул «зону» самоизоляции на автомобиле.

Должностные лица заплатят больше – от 40 до 50 тысяч рублей, и больше всего возьмут с юридических лиц – от 350 до 500 тысяч рублей.

Для поиска и поимки нарушителей будут использовать городскую систему видеонаблюдения.

Под нарушение попадают все случаи выхода на улицу, не упомянутые в указе мэра. Выходить можно будет в магазин, аптеку, к арчу, выгулять животное. Также на работу – при согласовании вопроса с начальством, потребуется спецпропуск.

Схожие с московскими штрафами введут и в Московской области. Мособлдума установит их размер и примет окончательное решение на заседании 3 апреля.

Напомним, что контролировать соблюдение режима самоизоляции планируется с помощью технологии QR-кодов. Перед выходом из дома придется делать заявку на сайте.

В Нижегородской области уже действует система выхода из дома по предварительной заявке на сайте или по номеру 112. В Татарстане заявки приходится отправлять по SMS.

Напомним, что первыми Собянин изолировал дома жителей старше 65 лет. Однако фактически региональная исполнительная власть не имеет полномочий ограничивать перемещения граждан (конституционное право), если не введен в действие режим ЧС. Таким правом президент Путин накануне наделил правительство.

Президент Владимир Путин 25 марта объявил в России нерабочую неделю, призвав всех оставаться дома и соблюдать добровольный карантин. Тем не менее, многие москвичи отправились на шашлыки и просто гулять. Тогда было решено ужесточить порядок самоизоляции, внедрить систему QR-кодов и штрафы за нарушение.