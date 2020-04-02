 

Два генерала МВД задержаны по делу о получении крупной взятки

02.04.2020, 20:55, Новости дня

Высокопоставленные полицейские намеревались отпустить обвиняемого в мошенничестве бизнесмена под домашний арест.

Генералы МВД РФ Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев были задержаны сегодня сотрудниками ФСБ. По данным ТАСС, всех троих подозревают в получении взятки. Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, полицейские получили взятку, за которую обещали сменить меру пресечения владельцу фирмы Optima Development Альберту Худояну, переведя его под домашний арест. Бизнесмен был задержан в 2019 году по обвинению в мошенничестве.

Также сообщается, со ссылкой на тот же источник, что сотрудники ФСБ проводят обыск в департаменте МВД. За последние годы активно ведется чистка рядов правоохранительных органов. Одним из нашумевших дел стало дело экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко. Примечательно, что сам Захарченко в ходе судебного процесса, дал рекомендации суду, как бороться с такими взяточниками, как он. Оказалось просто: разогнать половину госслужащих.



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