«Проблему Шиеса закрыли»: эксперты объяснили отставку сразу двух губернаторов

02.04.2020, 20:55, Новости дня

Об уходе заявили глава Архангельской области Игорь Орлов и руководитель Коми Сергей Гапликов.

И без того острую ситуацию в России 2 апреля подогрела двойная отставка губернаторов – с постов ушли глава Архангельской области Игорь Орлов (на фото справа) и руководитель Коми Сергей Гапликов (на фото слева).

Президент Владимир Путин уже принял отставку обоих чиновников На место Орлова он назначил врио губернатора главу Ненецкого округа (НАО) Александра Цыбульского. В свою очередь врио главы НАО стал заместитель Цыбульского Юрий Бездудный.

Исполняющим обязанности главы Республики Коми назначен заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Уйба.

Обоих бывших губернаторов объединяет слово «Шиес» – станция на границе двух регионов, около которой запланировано строительство мусорного полигона. Планы колоссальных размеров свалки привели к беспрецедентным социальным протестами, погасить которые чиновники не сумели.

Политологи прокомментировали для «Блокнот» громкие отставки, одна из которых, по сообщению РИА Новости, может привести может привести к слиянию двух регионов в единый субъект (Архангельская область и Ненецкий округ).

«Добровольные» отставки Орлова и Гапликова, во-первых, это возможность для них покинуть посты без формулировок «по утрате доверия», считает социальный технолог, директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова. Она убеждена, что к этому дело и шло.

Игорь Орлов

«В Коми настоящая эпидемия, были и другие причины, в первую очередь экономические. В Архангельской области нарыв, зревший со времен Шиеса прижгли паяльником именно во время пандемии, которая на время дала забыть про мусорные скандалы», – отметила Колесникова.

Эксперт отметила, что «губернаторопад» произойдёт после окончания карантина. «Поскольку считали, что Кремлю необходимо было пояснить губернаторам: отвечаешь за на народ головой! И свободой. Но, как сказал президент сегодня мы получили сейчас время на упреждающие действия: можно трактовать это и так, что многие угрозы, в том числе внутриполитические нужно зачищать сейчас», – заявила она.

По мнению Колесниковой, после ухода Орлова и Гапликова в ближайшее время ничего не изменится, а социальная напряжённость спадет точечно.

С Колесниковой солидарен ведущий аналитик Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин.

«Очевидно, что эти губернаторы за эту неделю и некоторое время предшествующее ей показали, что неспособны справиться с ситуацией на начале пика коронавируса. В отличие от многих других регионов ими не было предпринято должных мер. А учитывая, что обстановка ранее в этих субъектах, то есть до эпидемии, оставляла желать лучшего, и то что впереди ситуация в мире и в стране будет становиться серьезней, президент принял такое решение дабы избежать социального взрыва . К тому же, важно понимать, что РФ устроена таким образом, что если в одном из регионов разгорится «костер нестабильности», то «пожар» может охватить всю страну», – рассказах эксперт «Блокноту»

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что «губернаторопад» задержался так как все ждали новый георейтинг ФОМа, который вышел позднее ожидаемого.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков

При этом конкретно по Орлову и Гапликову решения эксперта не удивили. Причина – Шиес.

«Оба на Шиесе просели еще в 2019 году, у Орлова рейтинг был на уровне 15%, у Гапликова 18%. Очевидно, что сейчас они на уровне 10% (или ниже), что как минимум не дает Орлову переизбираться в Единый день голосования. А вот Гапликов мог еще год подождать, все же личный назначенец Путина был. Но в итоге — отставка по собственному, наверное, решили «проблему Шиеса» закрыть единовременно. Тем более, что проблема-то московская. Весь удар они на себя взяли, теперь пришло время тех, кто даст народу надежду. Только вот время у новых врио будет не самое удачное. Вспомнить Кобзева в Иркутской области, у которого до сих пор не все гладко. А Коми и Архангельская область — еще более сложные регионы», – считает Илья Гращенков.

Напомним, что 2 апреля президент Путин выступил с обращением к российскому народу.