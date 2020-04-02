Собянин похвалил москвичей за ответственность и отменил пропуска

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02.04.2020, 20:54, Новости дня

Систему контроля могут вернуть, если горожане начнут нарушать режим самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин похвалил москвичей за ответственную гражданскую позицию и соблюдение самоизоляции. Он сообщил, что в городе пока не будут вводить пропускной режим. 

«Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома», – заявил градоначальник.

Однако пропуска еще могут стать реальностью, если москвичи утратят сознательность.

«К вопросу пропусков мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режим», – уточнил Собянин.

Он также сообщил, что начиная со 2 апреля, соблюдение режима самоизоляции заболевшими коронавирусной инфекцией и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий. Непродовольственные магазины, кафе, спортивные клубы останутся закрытыми.

Ограничения, которые Москва ввела в рамках борьбы с коронавирусом, продлены до 1 мая. Выходить из дома можно лишь в продовольственный магазин, аптеку, чтобы выгулять собаку или обратиться за медицинской помощью. Поездки на работу должен согласовать работодатель. Решено, что именно Собянин, а не правительство Москвы будет устанавливать порядок контроля за соблюдением введенных из-за коронавируса мер.

«Уверен, город победит все проблемы, и мы вернемся к нормальной жизни», – отметил мэр.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вслед за Москвой продлил ограничительные меры в регионе из-за пандемии коронавируса до 1 мая.

Напомним, что в течение недели активно обсуждалась идея ввести контроля за всеми обитателями Москвы при помощи QR-кодов, а также видеокамер наружного наблюдения, данных биллинга сотовой связи и банков. Нарушителей режима самоизоляции планировалось штрафовать. Появившееся мобильное приложения для социального мониторинга подверглось самой жесткой критике за недоработанность.

Президент России Владимир Путин 2 апреля обратился к россиянам, объявив о нерабочем режиме до конца апреля.

Ранее “Блокнот” публиковал подробную статистику о динамике распространения коронавируса на 2 апреля.



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