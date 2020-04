От “тональных” футболок до ювелирных online-продаж: дайджест fashion-новостей недели

Mercury

Ювелирная компания Mercury одна из первых в России запускает онлайн-продажи ювелирных украшений: уже сейчас на сайте tsum.ru можно приобрести изделия по 100% предоплате, причем, с доставкой. На данный момент доставка осуществляется по городу Москва, но планируется расширение. Все украшения Mercury из золота с драгоценными камнями, и к каждому изделию прилагается сертификат подлинности с индивидуальным номером изделия. Избавьтесь от мук выбора в бутике – и перенесите эту ответственность на всю семью, подбирая украшения дома!

Rolex

Модель часов Day-Date была создана ещё в 1956 году, ознаменовав революционный переворот, – это были первые наручные часы, которые в отдельном окошке показывали не только дату, но и день недели без сокращений. С того самого момента часы изготавливаются исключительно из драгоценного 18-каратного жёлтого золота, белого золота или золота Everose, либо из платины 950 пробы. Самые эксклюзивные часы Oyster Perpetual Day-Date уже много лет выбираются мировыми лидерами и президентам. Эта модель легко узнаваема благодаря характерному браслету с красноречивым названием President. Корпус Oyster Perpetual Day-Date гарантирует водонепроницаемость до 100 метров и является образцом прочности и элегантности, доступен в диаметре 40 мм и 36 мм. Безель может быть гладким, рифлёным или украшенным бриллиантами. Стекло изготовлено из сапфира. Как и все часы Rolex, модель Day-Date представляет собой сертифицированный сверхточный хронометр.

“Снежная Королева” х Lina Dembikova

Компания “Снежная Королева” и селебрити-стилист, ведущая программы “Перезагрузка” на ТНТ Лина Дембикова представили лимитированную весеннюю коллекцию. Капсула представляет собой модный конструктор с универсальным сетом вещей, что соответствует концепции осознанного потребления. “Мой профиль, как стилиста – создавать интересные, модные и носибельные образы. Именно это стало основой для идеи капсульного гардероба. Я хотела показать девушкам, что, имея даже небольшое количество хорошо сидящих вещей, можно выглядеть небанально каждый день, если взять на заметку всего несколько приемов стилизации”, – говорит Лина.

TAG Heur

Бренд TAG Heur, первопроходец в смарт-часах сегмента люкс, представляет уже третье поколение концептуальных хронографов Connected. Часы TAG Heuer Connected – это сочетание изысканной элегантности мануфактурных хронографов и передовых цифровых технологий, модель, обеспечивающая быстрый выход в интернет и являющаяся незаменимым помощником при занятиях спором. Три 45-миллиметровых корпуса из нержавеющей стали и титана 2 класса с возможностью быстрой смены каучуковых ремешков пяти цветов или стального браслета составляют идеальный баланс между надёжным электронным устройством и исключительным аксессуаром.

New Balance

New Balance представляет рекламную кампанию We Got Now, которая строится на идее того, что всё действительно большое и важное начинается с максимальной концентрации на настоящем моменте. Герои кампании — Кавай Леонард, Садио Мане, Джейден Смит, Сидни Маклафлин и Коко Гауфф – показывают влияние бренда на культуру и спорт, уже сейчас выстраивая жизнь по собственным правилам. Одним из самых ярких запусков сезона и кампании We Got Now стала обновленная модель 850. Созданные в 1996 году, 850-е перевернули классические образы New Balance. Модель выполнена в стиле колор-блок, сочетая множество элементов из материалов разной плотности и текстуры. Яркий и дерзкий силуэт модели отражает всю эстетику знаменательного десятилетия.

“Эконика”

На создание весенне-летней коллекции дизайнеров “Эконики” вдохновила тема путешествий и, в особенности, сафари. Основные материалы – нежная замша и нюдовая кожа своей фактурой напоминают пейзажи саванны. Авторский каблук, анималистичные принты и актуальные силуэты добавляют остроты классическим моделям. Благородный карамельный беж, сочные оранжевый и бирюзовый, бархатистый деним и яркий змеиный принт – основное цветовое оформление темы сезона. Линия аксессуаров представлена абсолютным маст-хэвом – сумкой-мешком идеальной правильной формы. Спорт-шик поддерживается нарочито высокой подошвой кроссовок, сандалий и лоферов. Премиальная линия Alla Pugacheva стала отражением жизни современной путешественницы: в ней монохромная обувь дополнена оригинальными деталями и яркими вставками – ниспадающими цепочками, нестандартными формами каблука, ремешками и кнопками. Круизная коллекция той же линии в традиционной морской палитре украшена эмблемой, появляющейся на лёгких кроссовках, яхтенных мокасинах и слипонах.

Lamoda

Онлайн-платформа Lamoda временно изменила логотип на Ladoma, подчеркивая важность самоизоляции и предлагая делать покупки онлайн по старым ценам даже на новые коллекции. Кроме того бренд запускает кибер-афишу с онлайн-развлечениями – прямыми эфирами с любимыми блогерами в Instagram и интересными статьями. Заботясь о себе, Lamoda заботится об окружающих, вводя необходимые меры безопасности: бесконтактная доставка, ежедневная дезинфекция складов, работа в одноразовых перчатках и масках, 2000 работников компании перешли на удалённую работу из дома.

Levi’s

Levi’s выпускает новую часть глобальной кампании “I Shape My World”, призывающей женщин менять свой мир и помогающей им получить безоговорочное признание, которое они заслуживают. Женщины по всему миру совершают невероятные вещи, привнося уникальный вклад в различные профессиональные сферы. Однако когда речь заходит о признании заслуг, в первую очередь упоминается именно гендерная принадлежность. В mash-up видео бренд Levi’s рассказывает истории четырёх девушек, чьи профессиональные успехи, квалификация и таланты помогают оказывать широкое влияние на комьюнити, в котором они работают, растут и развиваются. Героинями становятся – журналист и писатель из Стамбула Мелис Алфан, программист и исследователь головного мозга из Атланты Джой Буоламвини, скейтбордист и тренер Марайя Маркес и музыкальный продюсер, создатель блога о девушках “Параллель” Евгения Недосекина, aka JEKKA. Российская героиня кампании говорит об устаревании стереотипов, и если вы хотите “варить борщ” или быть капитаном корабля – это ваша свобода и ваш выбор.

В разгар коронавируса Levi’s запускает еще одну инициативу, цель которой – поддержать друзей бренда по всему миру и мотивировать их оставаться дома, оставаться на связи. 5:01 Live – серия развлекательного контента (Live-выступления и записи), которая будет ежедневно транслироваться в аккаунте @levis_russia в 5:01 вечера.

Estee Lauder X Ping Pong Club Moscow

Косметический бренд Estee Lauder представляет коллаборацию с известным столичным комьюнити Ping Pong Club Moscow, результатом которой становится футболка, посвященная легендарной тональной основе Estee Lauder Double Wear. Продукт с более чем 20-летней историей выбирают любители активного образа жизни, ежедневно благодаря за 24-часовое матовое лёгкое покрытие. Ping Pong Club Moscow, в свою очередь, существует более 5 лет и отличается интересной философией – её отсутствием, ведь всё дело в содержании. Пинг-понг турниры клуба проходят в известных клубах и лофтах, сопровождаются яркими dj-сетами и неизменно объединяют большое количество поклонников спортивного и не совсем спортивного отдыха. Кроме того, Ping Pong Club Moscow производит мерч, который с удовольствием носит вся модная Москва. Объединившись для творчества, Estee Lauder разработали дизайн футболок вместе с основателем PPCM Алексеем Киселевым. Кстати, он же выступил фотографом проекта. В фотопроекте приняли участие: Софья Мунтян, Яна Попёнкова, Таисия Румянцева.

Текст: Анастасия Левит