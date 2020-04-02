Православным рассказали, как будет праздноваться Пасха

02.04.2020, 20:53, Новости дня

Прихожане РПЦ должны быть готовы к тому, что многим придется ограничиться просмотром телевизионной трансляции пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

В прямом эфире на портале Jesus-portal.ru митрополит заверил, что освящение куличей перед праздником состоится.

По его словам, рекомендации по празднованию Пасхи будут даны позднее. «Но пока что мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», – приводит его слова ТАСС.

Глава ОВЦС добавил, что в силу угрозы распространения коронавируса таинство причастия в ближайшее время не будет совершаться, однако церковь будет работать над решением этой проблемы.

По его словам, патриарх в ближайшие дни перед страстной неделей объявит, будет ли возможность допускать людей на службы.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион заявил, что послабления во время поста из-за пандемии коронавируса возможны.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

После этого мэр столицы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ранее введенные в Москве в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения.

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