В Общественной палате назвали «крайне разумным» продление нерабочих дней до 30 апреля

02.04.2020, 20:53, Новости дня

Члены Общественной палаты РФ отреагировали на решение российского лидера Владимира Путина продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно.

По словам секретаря ОП Лидии Михеевой, эта нерабочая неделя показала, что люди ответственно отнеслись к рекомендациям остаться дома, чтобы защитить свое здоровье и здоровье окружающих. Она напомнила, что Путин поблагодарил медицинских работников, волонтеров и добровольцев за неравнодушие, сообщается на сайте ОП.

«Общественная палата со своей стороны, продолжая поддержку активных граждан и некоммерческого сектора, готова принять участие в предпринимаемых органами власти мерах, подключиться к информированию граждан и мониторингу за ситуацией», – отметила Михеева.

Он подчеркнула, что палата полностью перевела свою деятельность в удаленный режим. В ближайшее время в онлайн-формате состоится обсуждение законопроекта, нацеленного на поддержку НКО.

В свою очередь замсекретаря ОП Лео Бокерия заявил, что «волна пандемии во всем мире еще в самом разгаре. Принятое решение о продлении нерабочих дней – это мера крайне разумная».

Первый заместитель председателя Комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес добавил, что ОП полностью поддерживает все принимаемые правительством и Президентом страны меры.

«По расчетам наших коллег – инфекционистов и эпидемиологов мы приближаемся к пику этой пандемии. Абсолютно логичное и правильное решение, что до конца месяца продлевается нерабочая неделя. Потом мы захватим дни майских праздников, а затем, я надеюсь, ситуация стабилизируется, и станет полегче», – отметил он.

По его словам, в течение недели все федеральные учреждения в связи с постановлением правительства разворачивают свою деятельность и присоединяются к региональной системе здравоохранения по нераспространению коронавируса.

«Мы получаем необходимое оборудование, расходные материалы и лекарства, обучаем персонал. Это очень важно – это усилит работу Министерства здравоохранения РФ и Федерального медико-биологического агентства. Вся работа проводится на опережение!», – подчеркнул Дайхес.

Одновременно с тем первый заместитель секретаря ОП Вячеслав Бочаров заявил, что обращение президента является своевременным.

«Такое решение непросто было принять накануне майских праздников в год 75-летия Победы. Однако надо представить те риски, которые могут наступить, если ситуация ухудшится. По выражению лица Президента было видно, что это серьезная ситуация. В то же время он сказал, что возможна корректировка в сторону уменьшения сроков, исходя из ситуации», – напомнил Бочаров.

Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб добавил, что это очень правильный подход, что главы субъектов будут принимать решения в зависимости от конкретных ситуаций, конкретных регионов, муниципальных образований – находить баланс между экономической обстановкой и санитарно-эпидемиологической ситуацией в каждом регионе.

Между тем заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Серей Рыбальченко заявил, что сейчас должно вырабатываться коллективное самосознание.

«Отчасти многим из субъектов РФ повезло: у нас не такая плотность населения, как в Китае и даже как в Италии. Плотность коммуникационных связей снижена по сравнению с этими странами. Но в то же время регионы, в которых сосредоточено большое количество населения, оказываются в зоне риска, и мы это видим по Москве», – отметил он.

Председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина подчеркнула, что пик эпидемии еще не пройден.

«И не только у нас, но и в других странах. Заболевание может долго протекать бессимптомно, и люди могут быть просто переносчиками заболевания, даже не зная об этом. Тем более что на этой неделе часть россиян возвращалась из-за рубежа, где они могли заразиться», – уточнила она.

По словам Суторминой, важной задачей является не допустить ухудшения положения россиян. «Если речь о бюджетных учреждениях, то этот вопрос будет точно решен. Сложность возникает в коммерческих организациях, в малом и среднем бизнесе, в неправительственных организациях, поэтому очень правильно, что в Общественной палате работает горячая линия по поддержке НКО», – добавила она.

Также член комиссии ОП по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Артем Метелев заметил, что в режиме самоизоляции люди используют онлайн-коммуникации, и большинство людей уже освоили дистанционный режим взаимодействия и работы.

«Акция #МыВместе запущена для того, чтобы волонтеры могли помочь пожилым людям или людям с инвалидностью, которые находятся дома и нуждаются в помощи, покупке продуктов и лекарств», – напомнил он.

Председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок подчеркнула, что образовательный процесс будет продолжаться.

«На самом деле и на этой неделе было нецелесообразно уходить на каникулы, потому что огромное количество образовательных организаций уже организовали полное сопровождение очного и поддерживающего процесса в дистанционном режиме. Особенно если говорить о социально-гуманитарных образовательных программах», – сказала она.

По ее словам, во многих университетах созданы все возможности для дистанционной работы, поэтому никто не будет лишать студентов долгожданных летних каникул, когда закончится пандемия. Они будут еще более прилежно учиться, находясь у себя по домам.

Ранее Путин в ходе обращения к российскому народу сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Также Путин допустил возможность сокращения нерабочего периода.

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