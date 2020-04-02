 

«Это мой большой грех»: Башаров признался в пристрастии к алкоголю и супружеских изменах

02.04.2020, 20:53, Разное

Актер Марат Башаров признался в пристрастии к алкоголю и объяснил супружеские измены. Он разоткровенничался в гостях у передачи «Судьба человека».
Признаваясь в «большом грехе» не только перед своей верой, но и перед близкими людьми, известный актер расписался в собственном бессилии и тут же попытался найти виноватых. Знаменитость считает, что к этой пагубной привычке его подтолкнул факт равнодушия первой жены Елизаветы Круцко. Она не проявила должного понимания к тому обстоятельству, что у актера стали умирать его родственники. Узнав об изменах мужа от него самого, супруге следовало просто подождать, пока пройдет увлечение, и он вернется в семью. Рождение в 2004 году дочери Амели никак не отразилось на пристрастиях Башарова, и в 2009 году пара разошлась.

В течение 2014 по 2019 год актер был еще дважды женат, но в обоих случаях семейная жизнь отмечена рукоприкладством и пьянством. В последнем на сегодняшний день браке у него родился сын Марат. По слухам, Башаров хочет восстановить семью после скандального развода.



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