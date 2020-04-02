В Москве умер 39-летний мужчина с коронавирусом

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02.04.2020, 20:48, Новости дня

В московской больнице скончался 39-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе столицы по борьбе с COVID-19.

«В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус», – говорится в сообщении оперативного штаба.

Там отметили, что пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. Также у мужчины наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

В свою очередь главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что причиной смерти пациента с артериальной гипертензией стали осложнения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

В оперативном штабе также отметили, что в настоящее время в Москве зарегистрировано 2 тыс. 475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели и выписались из больниц.

В четверг сообщалось, что число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Тем временем президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

После этого мэр столицы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ранее введенные в Москве в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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