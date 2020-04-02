Москва призвала «нормандскую» тройку прекратить политические игры

02.04.2020, 20:48, Новости дня

Россия призывает партнеров по «нормандской четверке» (в формат входят Россия, Франция, Германия и Украина) прекратить политические игры и приступить к серьезным переговорам по Донбассу, об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Комментарий Министерства иностранных дел появился на сайте ведомства в связи с заседанием Контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции 26 марта, которое, по оценке российского внешнеполитического ведомства, завершилось провалом.

Москва отмечает, что «после наметившегося прорыва» в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине «стали происходить странные вещи». «В ходе телефонных переговоров помощники «нормандских» лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев», – информирует МИД.

«Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику», – говорится в заявлении.

«Спустя четыре дня, 30 марта, появилось пространное заявление министров иностранных дел Германии и Франции с очередной порцией необоснованных голословных обвинений Донбасса, который якобы причастен к пробуксовке переговоров, занимает неконструктивную позицию и т.п. От Донецка и Луганска, невзирая ни на что, требуют обеспечить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неограниченную свободу перемещения по своей территории. Право республик в целях борьбы с коронавирусом вводить по аналогии с Украиной и другими странами Европы ограничительные меры – заведомо отвергается. Весьма сомнительные демократические ценности», – подчеркивает МИД России.

Также указано, что одновременно с этим международные организации, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, «запустили пропагандистскую утку с обвинением РФ в том, что она якобы пытается воспользоваться пандемией для отмены антироссийских санкций».

«Призываем партнеров по нормандскому формату прекратить политические игры и приступить, наконец, к серьезным переговорам по урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с минским Комплексом мер и решениями парижского саммита «четверки» в декабре 2019 года», – заключили в Москве.

Напомним, полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев при попустительстве представителя ОБСЕ сорвал согласование новых участков разведения сил в Донбассе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.

Затем в Донецке сообщили, что Украина отказалась от обмена пленными с ДНР по формуле «10 на 8», предложенной в ходе конференции Контактной группы по урегулированию в Донбассе.