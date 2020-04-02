Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с врачами из России
02.04.2020, 20:48, Новости дня
Первый самолет с российскими врачами прибудет в Сербию в пятницу для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил сербский лидер Александр Вучич.
«Первый самолет Ил-76 из РФ прибывает завтра с восемью врачами и специалистами по дезинфекции», – цитирует РИА «Новости» сербского президента.
Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим сербским коллегой Александром Вучичем меры по борьбе с коронавирусом в обеих странах, пообещав оказать Сербии гуманитарную помощь.
Напомним, Сербия полностью закрыла границу из-за коронавируса. По последним данным, в стране зафиксировано 1171 случай заражения коронавирусом.
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