Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с врачами из России

02.04.2020, 20:48, Новости дня

Первый самолет с российскими врачами прибудет в Сербию в пятницу для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил сербский лидер Александр Вучич.

«Первый самолет Ил-76 из РФ прибывает завтра с восемью врачами и специалистами по дезинфекции», – цитирует РИА «Новости» сербского президента.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим сербским коллегой Александром Вучичем меры по борьбе с коронавирусом в обеих странах, пообещав оказать Сербии гуманитарную помощь.

Напомним, Сербия полностью закрыла границу из-за коронавируса. По последним данным, в стране зафиксировано 1171 случай заражения коронавирусом.