Мнение: Страшная песня

02.04.2020, 20:40, Разное

Раз уж пробило на позднесоветскую ностальгию – не удержусь, вставлю вдруг этот хит Пугачевой, из того же 1985 года.

“Белая дверь”! Одна из моих любимых у Аллы Борисовны, наряду с “До свиданья, лето” и “Летними дождями”. Но помню свое детское еще ощущение (в начале 1985 мне было 17 лет) от “Белой двери” – что “есть в ней что-то не то”. Очень красивая песня – но, если вслушаться, какая-то страшная (что, в общем, странно для попсы). Что за “белая дверь”? Что будет, когда она откроется?

“В нарисованных джунглях нельзя заблудиться,

И не съест никого нарисованный зверь.

Только верю я, верю я – может открыться

Эта белая дверь…”

В 1991 кто-то было подумал, что секрет песни разгадали – вот же, вот о чем Пугачиха пела – “геополитическую катастрофу” предсказывала, зараза! Но я и тогда, и потом в эти крики не верил – всегда казалось мелковатой эта “катастрофа”… Не тот масштаб.

А вот сейчас – пожалуй, в точку. 2020-й, Белая Дверь, похоже, открылась и вправду. Или – только открывается.