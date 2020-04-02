 

Отсидевший кузбассовец устроил поножовщину из-за абсурдного спора

02.04.2020, 20:36, Разное

21-летнего кузбассовца будут судить за убийство. Уточняется, что парень совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По данным сайта VSE42.RU, злоумышленник поспорил со своим знакомым на тему тюремных сроков. Горячий спор перерос в потасовку, в ходе которой молодой человек убил собутыльника. Материалы дела на данный момент переданы в суд.



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