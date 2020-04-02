 

“Новая возможность”: назван неожиданный итог эпидемии коронавируса

02.04.2020, 20:36, Разное

Прибытие российского самолета с медицинским грузом в США вызвало бурную реакцию в самых разных слоях общества. Выяснилось, что поставку оплатили в пропорции 50 на 50 российская и американская стороны.

Как отметил в разговоре с корреспондентом “Дни.ру” эксперт движения “Сильная Россия” по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, это никак не влияет на чувство благодарности со стороны американских граждан. По его словам, они приветствуют такое сотрудничество. “Больше медицинского оборудования – больше американцев выживут”, – объяснил он простую логику.

Вместе с этим, этот эпизод указывает на важную перемену, которая происходит на фоне распространения коронавируса в мире буквально у нас на глазах. “Уже сейчас очень многие, особенно в Европе, говорят о том, что Россия – это страна, которая оказывает помощь, готова к любым диалогам и открыта для контактов разного уровня”, – напомнил Александр Ионов.

При этом, подчеркнул он, эта ситуация должна подтолкнуть к сотрудничеству не только Россию и США, в дать импульс всем странам. “XXI век – это век не холодной войны, не век новых возможностей ведения гибридных войн друг против друга, а это новая возможность для того, чтобы объединить усилия для прорыва, для того, чтобы работать вместе ради медицины”, – подчеркнул вице-президент Международного комитета защиты прав человека.

Сейчас к людям должно прийти понимание, что тратить огромные суммы на производство военной техники – не самая важная задача. “Как показала практика – ракеты не спасают от коронавируса. И лучше платить эти деньги врачам и специалистам, чем закапывать их вот в этот ржавеющий метал”, – уверен Александр Ионов.

Напомним, коронавирус в США уже успел унести 5140 жизней. Число заразившихся превысило 216,7 тысячи человек. Местные врачи бьют тревогу и говорят, что больницы не справляются с таким количеством пациентов. Помощь, прибывшая из Россия, должна облегчить страдания простых людей.



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