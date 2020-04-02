Мнение: США оплатили часть помощи из России

02.04.2020, 20:35, Разное

МИД РФ разъяснил сегодня ситуацию с гуманитарной помощью из России. После вчерашней истерики https://colonelcassad.livejournal.com/5757767.html по поводу прилета самолета с российской гуманитаркой в Нью-Йорк, Госдеп США сегодня срочно выпустил оправдания, указав на то, что за помощь заплатили. МИД РФ уточнил, что часть помощи была оплачена США, часть отправлена за счет Российского фонда прямых инвестиций. Так что получилось условно 50 на 50, что скорее всего только усугубит обвинения в адрес Трампа за шашни с Кремлем.

Также стало известно, что Россия сегодня получила партию гуманитарной помощи из Китая – различные средства индивидуальной защиты (включая медицинские маски) и термометры. Доставкой китайской гуманитарки занимались военные и груз уже пошел в дело. Китай теперь становится главной мировой фабрикой по производству средств индивидуальной защиты, что позволит ему помимо прочего, поддержать свою швейную промышленность, загрузив ее заказами в планетарном масштабе на месяцы вперед.

Относительно масок заявлено, что теперь в России их можно будет производить без лицензии, просто по запросу – у нас в Крыму этим займется сразу 3 предприятия, а в Севастополе их будет шить швейная фабрика имени Нины Ониловой.

Так что делайте поправку на то, что среди масок, которые будут поступать в продажу, может оказаться халтура, как это происходит с китайскими масками, где наряду с сертифицированными масками от государственных производителей, встречается и различная коммерческая шляпа.

Плюс немного атмосферных фоток от друга из Москвы.

Поход в магазин "Азбука вкуса" на Красной Пресне.