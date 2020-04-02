В России на нарушителей режима самоизоляции составили более чем 1200 протоколов

02.04.2020, 20:31, Разное

Сотрудники МВД по состоянию на 1 апреля составили уже 1250 протоколов на нарушителей режима самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, полицейские составили 754 протокола за неповиновение распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (ст. 19.4 КоАП) и 433 протокола — за нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда или пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП). Еще 63 административных правонарушения касаются невыполнения в срок законного предписания (ст.19.5 КоАП).

В МВД пояснили, что полицейские также проводят разъяснительные работы с нарушителями режима самоизоляции. В сообщении пресс-службы указано, что особое внимание уделяют пожилым и группам людей на улицах.

С 30 марта в Москве и Московской области действует режим всеобщей самоизоляции. Покидать дома гражданам разрешается только для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также чтобы купить еду, выбросить мусор или выгулять животных в 100 метрах от места проживания. По рекомендации премьер-министра Михаила Мишустина такие же ограничительные меры приняли власти десятков регионов России.

Накануне президент Владимир Путин утвердил штрафы за нарушение карантина. Поправки в Кодекс об административных нарушениях предусматривают штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей за побег из-под карантина. В случае массового заболевания людей или создания такой угрозы будут штрафовать на сумму от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишать свободы на срок до двух лет.