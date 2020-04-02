НАТО решило углубить сотрудничество с Украиной и Грузией

02.04.2020, 20:30, Новости дня

Североатлантический альянс принял решение начать обмен информацией с радаров с Украиной и Грузией для совместного контроля воздушного пространства, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы решили углубить сотрудничество с Украиной и Грузией, в том числе посредством учений в регионе Черного моря и обмена информацией с радаров для совместного контроля воздушного пространства», – приводит его слова ТАСС.

Генсек НАТО заявил, что решение является «еще одним шагом в продолжающемся прочном сотрудничестве» с Тбилиси и Киевом.

«Программа сотрудничества с Украиной и ЕС включает дополнительные учения, лучший доступ к программам обучения НАТО, а также обмен радарной информацией, чтобы иметь лучшее видение ситуации в регионе. Это еще один шаг в нашем продолжающемся прочном сотрудничестве», – добавил он.

20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что НАТО увеличивает число военных учений у российских границ и привлекает к ним не входящие в альянс страны, РФ принимает ответные меры.