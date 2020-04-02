Ученые пояснили происходящие с организмом больного коронавирусом перемены

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02.04.2020, 20:30, Разное

Ученые из Дании пояснили происходящие с организмом больного коронавирусом перемены. Выяснилось, что заболевание действует на людей по-разному.
По словам преподавателя Института общественного здоровья при Орхусском университете и Кристиана Вайсе (Christian Wejse), при самых тяжелых формах ОРДС больным не хватает кислорода. Даже при подключении пациента к аппарату искусственной вентиляции легких поддерживать нормальный уровень O2 в крови невозможно. Микрочастицы вируса проникают в организм через ротовую и носовую полости, а также глаза, и быстро поражают эпителиальные клетки дыхательных путях, воздействуя на здоровые клетки для произведения множества копий вируса, причем до того, как начнет работать иммунная система. Далее, обнаружив поврежденные клетки, лейкоциты дают сигнал выработке белка интерферона, который не позволяет вирусу поражать легкие. Если организм больного с этим справляется, то у него наблюдается легкая симптоматика коронавирусной инфекции, т. е. повышение температуры тела, головная боль и сухой кашель.

Эксперт по инфекционным заболеваниям отметила, что иммунная атака вызывает лихорадку, а усиление кровотока из-за высокой температуры – головную боль. Заболевание длится 6 дней и при простой форме не требует медицинского вмешательства. Достаточно находиться дома и не контактировать со здоровыми людьми.



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