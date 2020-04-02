Мнение: Письмо: “После разбора стало хуже”

02.04.2020, 20:30, Разное

Первое письмо автора вы самостоятельно разбирали. Разбирайте и это тоже сами.

voronov_e

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Недавно я писал Вам письмо и попал на разбор https://evo-lutio.livejournal.com/1116933.html?page=2 , спасибо!

После разбора мне стало хуже, наверное упала корона. Я понял, что у меня нет своих опор, мне ужасно скучно с самим собой и, пока я не смогу что-то с этим сделать, так и буду сливаться любой девушке, с которой будут хоть немного взаимные чувства. У меня не так прям все плохо конечно, наверное, раньше было хуже. С мамой живу пол года всего, она тоже решила приехать сюда, у меня никого не было, и я согласился год с ней пожить, летом приедет отец и я съеду снова жить один. В родном городе квартира, но город небольшой и она не много стоит в реальности. Есть машина своя, в спорте правда нет особых достижений, разряд по плаванию и шахматам, но даже не КМС. Зарабатываю мало (70), есть несколько знакомых из других областей с намного большей зарплатой, но вроде на работе есть перспективы, поэтому не тороплюсь ее менять, да и без связей хорошую должность в моей сфере получить практически нереально, у меня их нет особенно.

Не знаю зачем, но я решил посмотреть, насколько низко я могу упасть по отношению к себе и своему самоуважению. Каждый день начал приносить кофе, цветы, дарить какие-то подарки. Не слишком дорогие, конечно, но все это дало небольшой эффект. Мы начали больше общаться и сближаться. Я взял весь быт до которого мог дотянуться на себя, везде возил ее по делам, стал супер «внимательным», липким. На любой ее недовольный взгляд или фразу сразу извинялся и старался как-то это загладить. У меня была странная уверенность, что если я посильнее прогнусь, то смогу в какой-то момент разозлиться и уйти, думал, что как-то компенсирую себе потерю самоуважения, считал, что важно поступить именно так.

У нас в этот период был секс, причем я испытывал какую-то особенную нужду в этом, наверное, так выглядят наркоманы, которые делают все для дозы. В один из вечеров я влез в ее переписку. (В своих первых отношениях я постоянно читал чужие переписки и не понимал, что делаю этим хуже только себе, думал, что все контролирую таким образом. Сейчас удивляюсь как первая девушка продержалась со мной 6 лет. После этого никогда не смотрел в чужие телефоны и даже отворачивался, иногда, чтобы не видеть, что там. Это благодаря блогу конечно, если бы не блог так бы и думал, что все контролирую). Из переписки я узнал, что меня она правда любила и никогда ни в чем не обманывала, наверное, я не имею права писать что-то еще по этому поводу. Мне к счастью хватило ума прочитать только то, в чем я сомневался и от чего сходил с ума, после разбора, но не хватило ни ума ни воли просто отпустить все это.

Отношение ее ко мне начало совсем выправляться, начала снова на меня смотреть ласково, но не так, как вначале самом отношений. Я понял, что так я ничего не изменю уже, просто буду вкладываться все больше и больше и все равно меня бросят, но духу не хватило уйти самому, продолжить ждать. Буквально через два дня все и случилось. Пошла прогуляться и пофотографироваться с подругой.

Она: – Я до метро

Я: – Ого и домой?

Она: – Да

Я: – Быстро ты. Откуда едешь? Забрать тебя?

Она: – Давай, на моей станции

Я: – Скоро буду

Через 10 мин

Она: – Ненадо. Я сама

Мне стало понятно, что сегодня меня сольют, но следуя своему предыдущему поведению, и внутренней слабости я начал выяснять что случилось, все-таки встретил и отвез. Не помню, о чем мы говорили, она что-то о том, что не знает хочет ли быть со мной и ей надо определиться, я наверное лип и ныл, как люблю ее и не хочу терять.

Мы вяло переписывались ни о чем следующие несколько дней, я также приносил кофе, ездил в магазин за продуктами. Я оказался в сервис зоне. Но почему-то сливался дальше и дальше, дна не было.

И вот, настал момент, когда я не смог больше сливаться дальше. Я ждал ее на работе (мы работаем вместе), чтоб дверь не закрывать, прождал пол часа написал, что ухожу, дверь оставлю открытой и могу ее забрать с зала. Она вскоре появилась онлайн, мое сообщение не читала, ответила спустя два часа. Я понял, что противен уже и решил что пора, написал, что вечером приеду заберу одну свою вещь, хотелось ее в последний раз увидеть вне работы. Она согласилась, предложила, чтоб я ее и подругу забрал с зала, я забрал. Всю дорогу не смотрела на меня, специально, чтобы даже случайно не пересечься взглядом, видимо неловко перед подругой было за меня. Когда довез ее, и вышли из машины, накричала, что я ее сумку оставил, я в этот момент закрывал дверь. Извинился и понял, что это дно и следующий мой «шаг» это смотреть, как она будет с другим. Забрал свои вещи и стоял уже на пороге.

Она: – Может еще что-то забыл?

Я: – Вроде нет, что-то забыл?

Она: – Ну ты подумай, хорошо, что ты забыл.

Я: – У тебя мой пакет еще (обычный, целлофановый с символикой компании. Не знаю, почему я это ляпнул).

Она: – Я его выкинула.

Я: – Ну ты поищи, он мне дорог.

Отошла, вернулась с пакетом моим и попыталась вернуть какую-то мишуру, которую я давно покупал. Сказал что мне она не нужна и может оставить ее себе, начала сувать мне ее в руки. Я взял ее, кинул ей в ноги, развернулся и ушел, хлопнув дверью. В след мне кричали, что я охерел. Сразу же удалил из соц сетей. Она добавила почти везде в черный список. Пару дней я молчал, не смотрел на нее даже, потом написал:

Я: – Хочу, чтоб ты знала, мне жаль что так вышло, я просто хотел тебя в покое оставить, как ты и просила

Она: – А получилось, что показал насколько ты мелочен.

Я: – Ты знаешь, что это не правда. Видела, мои чувства и что я делал. Я много думал об этом, с воскресенья и мне плохо от подобного решенья. Ты не так счастлива со мной как я бы хотел и я вызываю слишком много негативных эмоций. И хоть я и люблю тебя, но понимаю, что тебе лучше без меня

Она: – Я видела, что ты сделал и выбило меня просто. Забирать футболку, хотя ты сам говорил у тебя их несколько штук и так хотеть ее забрать , а потом ещё и забирать пакет, боже я была просто в ахере.

Я: – Я видел, как тебе плохо было из-за меня. Я не мелочный, не для тебя

Она: – Надеюсь ты обдумаешь и поймёшь этот поступок насколько мелочный.

– Я поняла, что ты считаешь как всегда себя правым. Пусть будет так.

Я: -Тебя считаю правой, поэтому так. Я не прав во многом, слишком

Сейчас я сижу один, стараюсь ни с кем не говорить, пытаюсь занять себя чем-нибудь, но мне пока не интересно. У меня есть черный блокнот, куда я записываю, свои истории и переживания с девушками (его подарили, он пару лет лежал на полке и потом мне стало интересно писать что-то волнительное для меня красивым почерком), мне так становится легче, когда я переворачиваю страницу, но эту историю еще нет сил записывать. Пытаюсь не заходить ни на одну ее страницу. Наверное, я совсем не очень, но для себя твердо решил, что с ней все и надо как-то учиться жить самому, хотя в глубине души верю еще во что-то как вначале отношений хоть и боюсь в этом признаться даже себе.

Спасибо Вам большое!