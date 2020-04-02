 

Личное: Что опять сказал Путин?

02.04.2020, 20:25, Разное

Сегодня во второй раз выступил Путин. Каникулы продолжаются до конца апреля по всей стране, но регионы могут сами решать, работать им или нет, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Президент поручил всем скоординироваться и поставил главный критерий: безопасность и здоровье граждан.


Фото: Соцсети

Ну, а если дело пойдёт на лад, нерабочие дни можно и сократить, но это — не точно.

Что же делать теперь с экономикой, которая дышит на ладан?

Ну, зарплаты Путин приказал сохранить, похвалил врачей и полицию, поблагодарил нас за внимание.

Какие выводы можно сделать из слов Президента? Если «каникулы» продлили на месяц, значит дело — труба.

Глядя на статистику роста случаев заболевания, это, конечно, и без президента понятно.

Я согласна с Путиным, что пока нужна изоляция. Насколько она окажется эффективной, зависит от наказания для баранов.

Баранов, указом Собянина, предложено штрафовать на 4-5 тысяч, что само по себе смешно, учитывая опасность вируса.

Я постоянно пишу, что действия власти отстают от продвижения вируса. Закрываем перелёты, когда писи с коронавирусом уже прилетели. Призываем закрыться дома, когда вирус уже пошёл бродить по стране, а отдельные инфицированные бараны шляются по открытым для всех поликлиникам и больницам.

Власти боятся вводить миллионные штрафы, но пятью тысячами барана не остановишь. Штраф за нарушения изоляции должен составлять сотни тысяч рублей, а ещё лучше ввести по закону порку розгами.

К сожалению, выслушав президента, я не услышала слов, способных успокоить меня. Я понимаю, что нынешних мер не хватит, чтобы остановить эпидемию.

Впрочем, у вас может быть другое мнение: вы считаете предпринимаемые меры достаточными?

Источник: Лена Миро



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