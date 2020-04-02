Мнение: Он спасает их от коронавируса, а они ему мстят

02.04.2020, 20:18, Разное

Они должны целовать руки врачам, ежедневно рискующим жизнями, а вместо этого — стреляют в спины. А в результате страдают обычные люди…

Меня возмутила одна история, произошедшая давеча в Волгоградской области. Мы все (я сейчас о НОРМАЛЬНЫХ людях, не отрицающих наличие коронавируса и не считающих его способом манипуляции) прекрасно осознаем масштабы бушующей пандемии и не устаем благодарить российских врачей, оказавшихся на «линии огня» в это непростое время.

И мы, конечно же, признаем тот факт, что они сейчас на вес золота — ведь надо лечить не только инфицированных коронавирусом, но и обслуживать так называемые «штатные» случаи с поломанными руками-ногами. Вообразите, какой объем работы лежит сейчас на плечах у наших докторов!

А теперь смотрите, какая возникла ситуация: коммунисты в Волгоградской области через профсоюз «Альянс Врачей», основанный Навальным, пытаются лишить пациентов областной больницы квалифицированной помощи.

КПРФ по необъяснимым причинам хочет, чтобы главврач Калачевской центральной районной больницы Олег Кумейко (которого, кстати, неплохо так затравили в соцсетях) покинул свой пост, используя при этом в качестве инструмента организацию Анастасии Васильевой.

Персонал больницы и, в частности, ее главврача, затравили якобы за то, что они не вскрывают запасы масок и защитных костюмов, хотя те в больнице имеются, да еще и с лихвой.

Вот спрашивается, если с запасами все в порядке, а медперсонал пользуется не менее эффективными марлевыми повязками вместо масок в не пиковый момент эпидемии в регионе, чего шумиху-то наводить? И уж тем более непонятны желания сразу же убрать всех неугодных. А кто же жизни спасать будет?

Вот так всегда: от кого меньше всего ждешь (не будем забывать, что навальнинцы на каждом углу кричат про СПРАВЕДЛИВОСТЬ) , тот в конце концов отгружает тебе под дверь тележку-другую мракобесия. Уйдет этот доктор — тысячи жизней и историй закончатся. А все из-за чего?

Вынуждены ли эти бедные люди заплатить ценой своей жизни за амбиции очередного недоблогера?