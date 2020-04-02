В РФ впервые за 23 года обновили Красную книгу

02.04.2020, 20:16, Новости дня

Впервые за 23 года обновлен список Красной книги России, сообщили в пресс-службе Минприроды. Соответствующие приказы ведомства, подписанные министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным, утверждены Министерством юстиции.

В результате проделанной работы только по самым многочисленным таксонам, млекопитающим и птицам в список занесено 43 новых объекта: 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Включена и касатка (птица), и косатка (морское млекопитающее), передает ТАСС.

По данным Минприроды, среди 14 млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу России, оказались плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.

Впервые занесены в Красную книгу страны 29 видов птиц, среди которых чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие.

Напомним, ранее в РФ планировалось провести полный учет численности белых медведей. В нашей стране есть три популяции белого медведя, каждая из которых занесена в Красную книгу.