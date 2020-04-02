Пандемия COVID-19. Число умерших в Италии достигло почти 14 тысяч

02.04.2020, 20:10, Новости дня

За последние сутки в Италии от последствий заражения коронавирусом умерло 760 человек, на 33 больше, чем накануне. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные департамента гражданской защиты страны.

Общее количество умерших за время вспышки достигло 13 915 – это самый большой показатель в мире. Среди жертв COVID-19 – 69 медработников.

Выявлено 2477 новых случаев заболевания. Всего в Италии количество зараженных, включая умерших и вылечившихся, составляет 115 242.

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Полиция получила строгие указания пресекать групповые перемещения людей на пасхальных выходных.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 965 тыс., из них более 49 тыс. человек умерли, более 203 тыс. выздоровели.