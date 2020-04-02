Минздрав Украины ввел единый протокол лечения COVID-19

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02.04.2020, 20:10, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины ввело единый государственный протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19, сообщила 2 апреля пресс-служба Минздрава.

Подготовку документа инициировал министр здравоохранения Максим Степанов.

“Уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран”, – заявил министр.

Протокол предназначен для всех медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью. Он устанавливает четкий алгоритм назначения и применения лекарственных средств для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 при среднетяжелом, тяжелом и критическом течении, отметили в пресс-службе.

В Украине по состоянию на 10.00 2 апреля насчитывалось 804 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, 20 человек умерли, 13 – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 2 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 981 тыс., из них более 50 тыс. человек умерли, более 204 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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