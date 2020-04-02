 

Зариф: Иран действует «исключительно в рамках самообороны»

02.04.2020, 20:09, Новости дня

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна «действует исключительно в рамках самообороны», после того, как президент США Дональд Трамп предостерег, что Тегерану придется заплатить «высокую цену», если он или его союзники атакуют американские войска или активы в Ираке.

В последнее время в отношениях между двумя странами вновь наблюдается обострение напряженности, несмотря на бушующую в мире пандемию коронавируса.

«По имеющимся сведениям и соображениям, Иран и его марионетки планируют внезапное нападение на американские войска и/или активы в Ираке, – написал Трамп в «Твиттере» 1 апреля. – Если это произойдет, Иран заплатит очень высокую цену!»

В ответ на это Зариф 2 апреля написал следующий твит: «У Ирана есть друзья. Ни у кого не бывает миллионов марионеток».

«В отличие от США, которые исподтишка лгут, обманывают и убивают, Иран действует исключительно в рамках самообороны», – добавил он.

Между странами идет напряженная борьба за влияние в Ираке, где у Тегерана есть влиятельные союзники, а у Вашингтона – тесные связи с правительством.

В прошлом году Вашингтон неоднократно обвинял проиранские силы в атаках на иракские военные базы и иностранные посольства, в том числе на посольство США.

Напряженность в отношениях между Тегераном и Вашингтоном резко обострилась с тех пор, как в 2018 году Трамп вышел из исторического ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами и восстановил санкции в отношении Исламской Республики.

Тегеран неоднократно призывал Вашингтон снять санкции, в особенности после начала пандемии коронавируса.

Технически санкции не распространяются на медикаменты и медицинское оборудование, однако их закупки зачастую блокируются в связи с нежеланием банков обрабатывать транзакции из опасений попасть под крупные штрафы со стороны США.

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