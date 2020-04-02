 

Национальный съезд Демократической партии переносится на август

02.04.2020, 20:09, Новости дня

Комитет по Национальным съездам Демократической партии объявил в четверг, что в связи с беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения Национальный съезд 2020 года переносится на 17 августа, что даст организаторам дополнительное время, чтобы определить наиболее уместный формат мероприятия. Ранее съезд планировалось провести в середине июля.

«Мы считаем, что в нынешней обстановке неопределенности самый разумный подход – это выделить дополнительное время, чтобы проследить за развитием ситуации и подготовить партию к безопасному и успешному проведению съезда», – заявил глава комитета Джо Солмонезе, отметив, что организаторы будут прислушиваться к рекомендациям экспертов, обдумывая возможные изменения формата и масштаба мероприятия.

В ходе съезда, который пройдет в городе Милуоки в штате Висконсин, будут официально выдвинуты кандидаты в президенты и вице-президенты.

На съезде также принимается официальная платформа Демократической партии и утверждаются различные правила и процедуры, в том числе для процесса выдвижения кандидатов на следующих выборах.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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