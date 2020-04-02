Intel анонсировала CPU Comet Lake-H с самой мощной моделью Core i9-10980HK

02.04.2020, 20:09, Разное

Как известно, накануне разработчики из Nvidia представили более мощные версии видеокарт RTX 2070 и 2080 с приставкой Super. В ответ на это, в Intel заявили о скором выходе высокопроизводительных процессоров CPU Comet Lake-H. Эти два компонента уже в ближайшее время станут основными в новых топовых игровых ноутбуках, отмечают эксперты.

Речь идёт о процессорах Core i5, i7 и i9 десятого поколения: новая архитектура или техпроцесс не предусмотрены, равно как и количество ядер останется прежним. Проще говоря, Comet Lake-H можно считать более ускоренным вариантом по сравнению с предшественниками. К слову, максимальная частота Core i9-10980HK составит 5,3 ГГц, поэтому в Intel считают данную модель самой мощной среди мобильных CPU.

Согласно пресс-релизу бренда, данные процессоры появятся как в игровых мобильных ПК, так и в тонких и лёгких ноутбуках с толщиной около 20 мм. Выпуск первых моделей состоится уже в апреле 2020 года.