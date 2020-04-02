 

Главы МИД НАТО согласовали расширение миссии в Ираке

02.04.2020, 20:08, Новости дня

Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали расширение миссии альянса в Ираке, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Министры договорились активизировать нашу миссию по обучению в Ираке, ввести в ее рамки некоторые мероприятия подготовки, которые проводила международная коалиция, в том числе, подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции», – цитирует РИА «Новости» Столтенберга. 

Он отметил, что расширение миссии осуществляется в координации с властями Ирака и коалицией во главе с США.

Ранее Столтенберг заявил, что военных Ирака вместо сил международной коалиции под руководством США будут обучать представители НАТО. 

Также сообщалось, что силы международной антитеррористической коалиции во главе с США остановили операции в Ираке и готовятся к эвакуации войск.

Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск в ответ на операцию США в районе аэропорта Багдада, когда были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Кабмин изменил “абсолютно советское” название школьного предмета “Защита Отечества”

10.03 / Праймериз в Мичигане – поворотный момент для кампании Сандерса

24.03 / Ветеринарные клиники Великобритании прекращают прием животных

27.02 / Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Акапулько

07.02 / В “Слуге народа” считают, что законопроект о земле могут рассматривать больше месяца

18.02 / Болтон надеется, что его книга «не будет заблокирована»

06.02 / Турция проигнорировала совместное с Россией патрулирование в Сирии

04.02 / Российского врача оштрафовали на 3 млн рублей за помощь уклонисту

20.03 / На Донбассе снайпер боевиков убил украинского военнослужащего – штаб ООС

28.03 / SRF – эпидемия выявила зависимость Швейцарии от медикаментов из Индии и Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска