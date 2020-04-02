Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

02.04.2020, 20:08, Новости дня

Главы российских регионов в координации с комиссией правительства будут определять, насколько жестким или более гибким будет режим нерабочих дней, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Здесь важно отметить решение президента именно предоставить дополнительные полномочия главам регионов по определению того, насколько жестким или более гибким будет режим нерабочих дней. Разумеется, в координации с правительственной комиссией», – сказал Песков, отвечая на вопрос относительно обеспокоенности некоторых экспертов-экономистов о стоимости решения о нерабочих днях, передает РИА «Новости».

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее в четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

После этого мэр столицы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ранее введенные в Москве в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения.

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