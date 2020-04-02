Власти Германии хотят предоставить миллиарды евро помощи компании Lufthansa

02.04.2020, 20:01, Новости дня

Германия ведет переговоры о предоставлении Lufthansa миллиардов евро в качестве государственной помощи и может приобрести долю в авиакомпании, которая остановила 95% своего парка из-за пандемии коронавируса, говорят близкие к этому вопросу источники, передает Reuters.

Правительство и авиакомпания обсуждают выдачу кредитов, а также возможные инвестиции в акционерный капитал, поскольку Lufthansa пытается справиться с распоряжением Берлина практически приостановить свою деятельность, сообщили источники.

"Мы находимся в тесном контакте с федеральным правительством для обеспечения нашей ликвидности", — сказал представитель Lufthansa, отказавшись комментировать детали.

Как сообщили источники, Lufthansa работает с банками, включая Deutsche Bank, в переговорах с правительством Германии и государственным банком KfW. Ожидалось, что Goldman Sachs сыграет ведущую роль в переговорах, но остается неясным, был ли уполномочен на это американский банк.

Министерство экономики, KfW, Deutsche Bank и Goldman Sachs отказались прокомментировать ситуацию.

На прошлой неделе Lufthansa заявила, что еще не обращалась за государственной помощью, но провела переговоры с кредиторами и властями о том, какая помощь будет возможна в случае необходимости.

Lufthansa, как и другие немецкие компании, могла бы получить кредит на 80% под гарантии государственного банка KfW и на 20% при поддержке коммерческих банков, в то время как вклад в акционерный капитал — возможно, в форме неголосующего капитала — также возможен.

"Прогноз для Lufthansa как действующего предприятия сильный, поэтому вероятность того, что Lufthansa получит промежуточные кредиты от своих банков и KfW, очень высока", — сказал один из близких к ситуации источников.