Музей “Подземный Севастополь” стал доступен дистанционно

02.04.2020, 20:01, Новости дня

Виртуальную экспозиция музея гражданской обороны "Подземный Севастополь" можно будет увидеть дистанционно. Доступ к онлайн-экскурсии будет бесплатным. Кроме того, администрация разрешит копировать и распространять представленные материалы, передает служба информации "Вести – Севастополь".

Совершить путешествие по противоатомному подземному убежищу можно на официальном портале музея. Отметим, что "Подземный Севастополь" уникален и аналогов ему в стране нет. Музей является действующим противоатомным убежищем, вмещающим порядка 2 тысяч человек. Расположенные в нем бункеры имеют высшую категорию защиты и находятся на глубине 47 метров.

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ГТРК "Севастополь"