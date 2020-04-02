Демократы отложили съезд по выдвижению кандидата в президенты США

02.04.2020, 19:53, Новости дня

Демократы США на фоне пандемии коронавируса отложили съезд, в ходе которого должны были выдвинуть кандидата в президенты на грядущих выборах.

По информации издания Politico, съезд будет перенесен с 13-16 июля на 17 августа в Милуоки (штат Висконсин), передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что перенести съезд уже призывал лидер праймериз у демократов Джо Байден.

На национальном съезде Демократической партии претенденту на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов для победы в первом туре голосования необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

По подсчетам The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1214 делегатов, а его соперник – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс – 910 делегатов.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

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