Дочь Пригожина Даная поздравила с днем рождения отца его фото в молодости

02.04.2020, 19:53, Разное

Даная Пригожина поздравила отца с днём рождения. Дочь продюсера посвятила данному событию новый пост в Instagram, обнародовав видеоподборку с архивным фото, где ныне лысый шоумен предстал с волосами на голове.

Второго апреля свой пятьдесят первый день рождения отмечал Иосиф Пригожин. Дочь продюсера от первого брака написала отцу трогательное поздравление.

«Лучший папа, лучший друг, лучший муж, лучший музыкальный продюсер. Очень жаль, что мой и твой день рождения выпал в дни достаточно тяжелые, связанные с эпидемией. Но здоровье важнее!!! И мысленно я рядом все будет хорошо», – написала Даная Пригожина на своей странице в Instagram, а также пожелала продюсеру счастья.

Она отметила: всё, за что берётся её папа, получается наилучшим образом. Кроме того, наследница Пригожина разместила видео из семейного архива. На нём совсем маленькая Даная Пригожина играет вместе со своим отцом. Стоит отметить, что на тот момент у Иосифа Пригожина была совершенно другая причёска – он мог похвастаться волосами на голове. Запись датируется 1999 годом.

Ранее продюсер Валерии порекомендовал подсчитывать не только прибыль, но и расходы знаменитостей, назвав сумму выплаченных им и певицей налогов государству. Выяснилось, что за десятилетие она превысила 60 миллионов рублей.