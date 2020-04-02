Политолог: Президент подчеркнул важность социальной защиты граждан и сохранения рабочих мест (это не шутка)

02.04.2020, 19:53, Новости дня

Президент подчеркнул, что все мероприятия, связанные с продлением режима самоизоляции, обязательно гарантируют сохранение рабочих мест. Россияне не останутся без социальной поддержки. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя второе экстренное обращение Путина к стране.

«Главный критерий, которым руководствуется власть, – это наше здоровье. Поэтому, на мой взгляд, взят такой большой период для продолжения самоизоляции. Причем, этот режим могут прекратить и раньше при благоприятном развитии ситуации», – сказал Мартынов. Принятые ранее решения федерального центра и региональных властей помогли сдержать распространение коронавируса, но их эффективность в конечном счете зависит от «ответственности каждого гражданина страны», добавил эксперт.

«Как известно, у этой заразы достаточно длинный инкубационный период – около 14 дней. С момента объявления нерабочей недели прошло пять дней, но уже сейчас наблюдается серьезный эффект. Наши граждане ответственно отнеслись к этому режиму. Я сегодня по долгу службы ездил на работу и увидел, насколько опустела Москва. Это говорит о том, что москвичи очень сознательно относятся к таким вещам», – отметил политолог.

«Хочется, чтобы в регионах также тщательнее власти вели диалог с каждым жителем. Зачастую многие там до сих пор не знают, что в этой ситуации можно или нельзя делать. Я хотел бы, чтобы местные начальники брали пример с президента, который умеет разговаривать на понятном и доступном для каждого россиянина языке, – сказал Мартынов. – Сегодня десятки миллионов людей, которые смотрели обращение Путина, услышали ответы на свои вопросы».

Решение президента о расширении полномочий глав регионов в борьбе с распространением эпидемии означает, что губернаторы теперь лично несут ответственность перед жителями своих субъектов за эффективность мер по борьбе с коронавирусом. Все данные с мест стягиваются в Москву, в штаб, в госкомиссию во главе с премьер-министром, здесь принимаются оперативные решения и выдаются рекомендации, а регионы оперативно вводят те или иные меры. Очень возрастает ответственность глав регионов», – считает собеседник.

Мартынов убежден, что новый пакет мер по поддержке экономики, который сейчас готовится, направлен также и на защиту интересов рядовых граждан. «Президент еще раз подчеркнул, что все эти мероприятия, связанные с самоизоляцией, обязательно гарантируют сохранение рабочих мест. Президент обратился к работодателям и соответствующим правительственным структурам, которые должны обеспечить социальную защиту россиян», – подчеркнул политолог.

Мартынов также отметил, что на фоне борьбы с коронавирусом начался очень эмоциональный процесс сплочения нации, в обществе выросла взаимовыручка. В частности, многие молодые люди и в Москве, и в регионах записываются в волонтеры ради помощи старикам и врачам.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в четверг сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Глава государства отметил, что нерабочая неделя дала РФ выиграть время для упреждающих действий в борьбе с угорозой коронавируса. Российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, кто почувствовал свою ответственность в борьбе с угрозой вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.