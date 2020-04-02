Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса в Подмосковье продлены до 1 мая

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02.04.2020, 19:48, Новости дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции до 1 мая.

«С 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года: обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет», – говорится в постановлении правительства Подмосковья, передает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве все ранее введенные в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года. В то же время пропускной режим передвижения по Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции решили пока не вводить.

Перед этим в четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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