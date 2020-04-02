 

Сторонницу Ходорковского уличили в нарушении режима самоизоляции

02.04.2020, 19:48, Новости дня

Блогер Илиас Меркури уличил в нарушении карантина вернувшуюся из Израиля муниципального депутата из Санкт-Петербурга и бывшего пресс-секретаря «Открытой России» Михаила Ходорковского Наталью Грязневич.

В авторском видео, опубликованном на YouTube, Меркури рассказал, что в нарушение правил самоизоляции уже 10 марта Грязневич совершила поездку на поезде «Сапсан».

«1 марта Грязневич вернулась из Израиля. В нарушение всех правил самоизоляции 10 марта она просто прокатилась на «Сапсане». В поезде она контактировала с большим количеством людей, включая пассажиров и проводников. (…) Может быть она заразной? Конечно, может», – рассказал Меркури.

При этом, по данным блогера, Грязневич ранее подписала петицию с призывом ужесточить в РФ меры по борьбе с распространением коронавируса. 

  

Меркури записал целую серию разоблачающих видео о том, что как известные личности нарушают карантин. Так, ранее он рассказал, как самоизоляцию отказались соблюдать музыкальный критик Артемий Троицкий, депутат Совета депутатов Кунцевского района Денис Шендерович и журналист Леонид Парфенов.

Блогер также рассказывал, что кинокритик Антон Долин в начале марта путешествовал по Европе, но когда вернулся в Москву – не стал соблюдать режим самоизоляции и посетил несколько светских мероприятий. Аналогичным образом поступил общественный деятель, оппозиционер Сергей Бойко.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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