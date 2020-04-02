 

Роснефть и НПЗ Белоруссии подписали контракты на поставку нефти

02.04.2020, 19:48, Новости дня

Роснефть подписала с белорусскими НПЗ контракты на поставку нефти, поставки будут осуществляться на озвученных компанией ранее условиях.

«Роснефть» и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Белоруссию», – приводит РИА «Новости» сообщение компании. 

Отмечается, что поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее – то есть с премией 5 долларов на тонну.

Ранее сообщалось, что РФ и Белоруссия договорились о поставках на белорусские нефтеперерабатывающие заводы по итогам телефонного разговора премьеров обеих стран. 

До этого глава Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с кабинетом министров выразил мнение, что РФ полностью поддержала новые предложения Минска по поставкам нефти.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / В Нижнем Новгороде власти согласовали митинг памяти Немцова, отказав в проведении шествия

11.02 / В Кургане при задержании нарушитель протащил полицейского за машиной. Видео

14.03 / Опубликована интерактивная карта ситуации с коронавирусом в Украине

11.02 / Контрразведка США назвала противостояние РФ и Китаю главной задачей

16.03 / Таксист потратил миллион рублей пьяного клиента

19.03 / Мнение: Кого стоит поддержать на выборах президента США

30.03 / BMW сохранит цены на автомобили в России

27.03 / Лукашенко поведал о борьбе с инфекцией “без шума и пыли” и “печальном опыте Москвы”

20.02 / Появилось видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

02.04 / Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, где запретили есть собак и кошек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска