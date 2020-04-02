Роснефть и НПЗ Белоруссии подписали контракты на поставку нефти

02.04.2020, 19:48, Новости дня

Роснефть подписала с белорусскими НПЗ контракты на поставку нефти, поставки будут осуществляться на озвученных компанией ранее условиях.

«Роснефть» и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Белоруссию», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.

Отмечается, что поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее – то есть с премией 5 долларов на тонну.

Ранее сообщалось, что РФ и Белоруссия договорились о поставках на белорусские нефтеперерабатывающие заводы по итогам телефонного разговора премьеров обеих стран.

До этого глава Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с кабинетом министров выразил мнение, что РФ полностью поддержала новые предложения Минска по поставкам нефти.