Эксперты оценили коллекцию детских рисунков Канье Уэста в 23 тысячи долларов

02.04.2020, 19:35, Разное

На днях на американском канале PBS вышел очередной выпуск шоу Antiques Roadshow. В программе участвуют специалисты известных аукционных домов, которые путешествуя по США, бесплатно оценивают памятные и необычные предметы, хранящиеся у местных жителей. Последний выпуск был снят в городе Феникс и экспертам шоу предстояло оценить рисунки Канье Уэста. Работы были сделаны, когда будущая звезда была еще подростком.

На программу работы принес муж двоюродного брата Канье. Тому рисунки достались после смерти матери Уэста Донды в 2007 году. Ведущая, увидев многочисленные папки с рисунками, была крайне удивлена:

Многие, наверное, даже и не догадываются, какой он талантливый художник. Эти работы демонстрируют его выдающиеся способности. Из всей большой коллекции я выбрала несколько работ – они выполнены в совершенно разных техниках.

Работы Канье Уэста, которые оценивали в шоу

Первая выставка картин Канье состоялась, когда ему было 17 лет. Свои рисунки он продавал по 12 долларов за штуку или по 10 долларов за холст, если покупатель брал сразу три.

Об этом было написано в программке, анонсирующей дебютную выставку. Там также говорилось, что Канье Омари Уэст начал изучать искусство, когда ему было 4 года, а позже продолжил расширять свои знания по теме в Чикагском Институте искусств, Государственном университете Чикаго, Нанкинском университете в КНР (там преподавала английский язык его мама) и Школе индивидуального обучения Полярис.

По мнению эксперта программы, стартовая цена самой большой работы, выбранной для оценки, может составлять от 6 до 8 тысяч долларов, а ценовой диапазон остальных картин колеблется в пределах от 2 до 7 тысяч долларов за каждую. В целом представленные в программе работы можно оценить в 23 тысячи долларов. И это лишь малая часть работ Канье, которые сохранились у его двоюродного брата! Так что у мужчины ест неплохие шансы сколотить состояние на таланте родственника. Эксперт также подчеркнул, что когда речь заходит о произведениях искусства, созданных знаменитостями, их цена всегда выше благодаря популярности самого автора, но в этом случае, даже отбросив имя Уэста можно говорить о высоком качестве работ.