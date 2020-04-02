Актриса Рэйчел Блум в один день сообщила о рождении дочери и смерти близкого друга

02.04.2020, 19:35, Разное

Звезда комедийной драмы “Чокнутая бывшая” Рэйчел Блум и ее супруг, актер и сценарист Дэниэл Грегор, впервые стали родителями – на свет появилась их дочь, имя которой пока держится в секрете.

Рэйчел Блум с дочкойОна здесь. Она дома. Когда во время пандемии твой ребенок находится в отделении интенсивной терапии, а твой близкий друг – в больнице на расстоянии 3000 миль… Эта неделя стала самой эмоционально сложной в жизни — моей и Грегора. Когда медицинские работники удаляли небольшое количество жидкости из легких моей дочери, мы видели, как персонал родильной палаты ежечасно переодевался, чтобы подготовиться к предстоящему шторму COVID. Моя семья дома, в безопасности, и я очень всем за это благодарна. От тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии, до тех, кто непосредственно помогает пациентам с вирусом,— поделилась Блум, под “близким другом” подразумевая композитора Адама Шлезинера, который находился в больнице с диагнозом COVID-19. Спустя пару часов Рейчел сообщила – Адам ушел из жизни в возрасте 52 лет в результате осложнений из-за коронавируса. Шлезингер был номинирован на премию “Оскар” за написание главной песни и еще двух композиций к фильму “То, что ты делаешь” Тома Хэнкса (за них он в итоге получил премию “Грэмми”). Он также являлся обладателем трех премий “Эмми” за музыку к телевизионным шоу, включая проект Блум “Чокнутая бывшая”.

Адам Шлезинер и Рэйчел Блум О беременности Блум стало известно в прошлом году на фестивале Creative Arts Emmy Awards. Со своим мужем, Дэниэлом Грегором, актриса встречалась порядка шести лет, после чего они оформили отношения официально – в январе 2015 года.

Рэйчел Блум и Дэниэл Грегор