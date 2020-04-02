 

«Это страшно»: Заразившаяся коронавирусом модель Victoria’s Secret Алексина Грэм рассказала о течении болезни

02.04.2020, 19:30, Разное

Британская топ-модель Алексина Грэм заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом Ангел Victoria’s Secret пояснила в своем Instagram-аккаунте.
30-летняя модель призналась, что в первые сутки заболевания её беспокоили диарея и рвота, её лихорадило и знобило, а также кружилась голова. Из-за одышки знаменитость не могла нормально говорить. Кроме этого, Грэм нуждалась в помощи, чтобы самостоятельно встать с кровати или пойти в ванную. «Это страшно. Мне даже было больно есть», – пояснила модель под снимками, на одном из которых она лежит дома, а на другом – под капельницей в больнице. Кроме этого, рыжеволосая Ангел Victoria’s Secret призвала придерживаться карантинных мер и оставаться дома.

Стоит отметить, что первые симптомы COVID-19 ошибочно указали британской топ-модели на пищевую интоксикацию. Сейчас Алексина Грэм чувствует себя лучше и идет на поправку.



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