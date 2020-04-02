Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

02.04.2020, 19:30, Новости дня

Пропускной режим передвижения по Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции можно пока не вводить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома», – говорится в указе мэра.

По его словам, москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса. «Я искренне вам признателен», – добавил мэр.

При этом Собянин отметил, что к этому вопросу придется вернутся при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации либо при росте числа нарушений режима самоизоляции.

Мэр Москвы уточнил, что в стационар госпитализируются только по жизненным показаниям. В свою очередь пациенты с легкой формой заболевания проходят лечение на дому.

«Соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий», – утончил он.

Кроме того, отметил мэр, «продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями – самая важная мера сбережения их жизни и здоровья». Он добавил, что вторая часть материальной помощи в размере 2 тыс. рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля, и «ждать этих денег до начала мая не придется».

Собянин также напомнил о реальных наказаниях, которые последуют за нарушение самоизоляции.

«За нарушение режима предусмотрены серьезные наказания, т.к. это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан. Я очень прошу соблюдать все необходимые правила и предписания», – добавил он.

Также градоначальник сообщил, что в Москве все ранее введенные в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года.

«Очевидно, что пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Нам придется пережить тяжелые времена. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы побороть беду, чтобы как можно меньше москвичей пострадало от коронавируса. И очень важно сохранить нормальное функционирование города, его экономику и доходы граждан. Уверен, город победит все проблемы. И мы вернемся к нормальной жизни», – добавил Собянин.

Ранее в четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.